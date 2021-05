Pro League en direct, Waasland-Beveren - Seraing : Place au match retour (LIVE audio et commenté 20H45)

Seraing - Waasland-Beveren : le résumé (1-1) - Pro League - 01/05/2021 Seraing et Waasland-Beveren se sont neutralisés ce samedi soir (1-1)! Mené au score après un pénalty de Michael Frey (0-1, 70'), Seraing y a cru jusqu’au bout et est parvenu à égaliser dans les arrêts de jeu lors du match aller des barrages via Georges Mikautadze (1-1, 90+2'), également sur pénalty. Le dernier ticket pour la dernière place en D1A pour la saison prochaine se jouera donc samedi prochain au Freethiel.