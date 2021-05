Pro League en direct : suivez Standard - FC Malines (LIVE audio et commenté 16H)

Le Standard et Malines disputent le premier match de leur double affrontement ce jeudi. Deux rencontres très importantes pour les deux clubs qui possèdent actuellement le même nombre de points dans ces Playoffs 2 (28), même si les Rouches possèdent un petit avantage grâce à un total supérieur de points à l’issue de la phase classique.

Suivez le match sur Vivacité en direct

Les matches s’enchaînent et deviennent de plus en plus capitaux dans ces Playoffs. Chaque point compte et les deux équipes l’ont bien compris. Le Standard reste d’ailleurs sur une victoire renversante face à la Gantoise, alors que Malines a battu Ostende dans un match spectaculaire.

Standarmen et Malinois sont donc gonflés à bloc pour engranger des points et tenter de chiper la première place de ce groupe à Ostende.