La douzième journée de Pro League a démarré spectaculairement vendredi avec un partage entre le FC Malines et le Sporting de Charleroi (3-3). Avec Antwerp - Standard (13H30) et La Gantoise - Anderlecht (18H15), deux affiches seront au programme ce dimanche.

Les Liégeois (3e place et 21 points avant d'entamer la journée) se rendront chez les Anversois (5e et 20 points avant d'entamer la journée) dans un des chocs de la journée. Les deux équipes ont une rencontre européenne, une défaite qui plus est, dans les jambes : les Rouches en Pologne, contre Lech Poznan, le Great Old à domicile contre le LASK.

Le Standard devra composer également avec l'absence de son capitaine Zinho Vanheusden, victime d'une rupture des ligaments croisés, et des différents cas de coronavirus qui ont touché le club.

La journée s'achèvera dimanche soir (20H45) par le match entre le CS Bruges et Zulte Waregem.