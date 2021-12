Pro League : Edward Still " La victoire face au Standard, elle perd de sa valeur si on n’arrive pas à enchaîner"

Edward Still s’est exprimé ce jeudi avant d’affronter Ostende pour la 18e journée de Pro League. Le coach Carolo est revenu sur la victoire face au Standard et sur la suite de la saison. Morceaux choisis.

Tout va bien pour Charleroi. 4e du classement de la Pro League, les Carolos reçoivent Ostende en ouverture de la 18e journée de Pro League. Un match important pour Edward Still et ses hommes afin de continuer sur la bonne dynamique de la semaine passée et la victoire face au Standard, malgré l’interruption du match.

"Il y a le plaisir d’avoir gagné un match à Sclessin, mais le bouton est déjà tourné vers le prochain match. La victoire elle perd de sa valeur si on n’arrive pas à enchaîner. Il faut changer l’énergie pour ce match contre Ostende. On l’a bien fait, j’ai senti une concentration du staff et du groupe. Au Standard, la prestation est aboutie, mais on ne doit pas s’arrêter en chemin. On doit enchaîner si on veut être considéré."

Considéré Charleroi, c’est donc réussir un résultat ce vendredi face à Ostende.

"Il faudra faire attention à Ostende, on sait qu’ils mettent de l’intensité. Si on enlève leurs résultats, où ils méritent mieux, c’est une des meilleures équipes physiquement. Ils ont des profils très complets. On s’attend à un gros pressing et on doit pouvoir répondre physiquement et gérer intelligemment leur pressing", explique le coach en conférence de presse ce jeudi.