Pro League – Edward Still : "C’est un énorme sentiment de déception"

Charleroi a longtemps fait douter Bruges mais Charleroi s’est fait surprendre dans les derniers instants par Bruges. Alors que l’on se dirigeait vers un partage logique, Charles De Ketelaere a surgi au petit rectangle pour offrir la victoire à Bruges (0-1). Si la fierté d’avoir mis en difficulté Bruges était présente, c’est la déception qui animait Edward Still : "Ce n’est pas un petit sentiment de déception, c’est un énorme sentiment de déception. On déteste perdre. Mais là au moins on perd la tête haute, en étant nous. Tout le monde a vu qui était Charleroi. On ne peut rien reprocher aux mecs, que ce soit ceux qui ont commencé ou ceux qui sont montés. Ils ont tous fait un boulot fantastique. On a vu que ça se joue sur des détails. Mignolet a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Hervé Koffi, lui, n’a pas dû faire un arrêt, on a très bien défendu. On a très bien fait circuler le ballon. Mais ça se joue sur des détails. Autant la semaine passée à Gand il est tombé en notre faveur, autant ici ça tombe contre nous. Il va falloir se relever et on va voir un Charleroi encore plus fort la semaine prochaine contre Malines".

S’il y a un homme du match à ressortir, Simon Mignolet fait évidemment office de candidat. Un détail qui montre que Charleroi aurait pu mériter mieux ce samedi : "En termes d’occasions, je pense qu’il n’y a pas eu photo. On a eu 17 frappes au but dont certaines de grande qualité. Et de par un jeu qui était vraiment le nôtre. Bruges a eu plus le ballon que nous ce soir mais parce que c’est la meilleure équipe du pays. C’est logique quelque part. On n’est pas encore prêt dans notre développement pour dominer avec 55-60% de possession dans des matchs comme ceux-ci. Mais ça viendra. On a très bien défendu et on s’est créé des occasions en transition qu’on aurait dû terminer".

Le petit détail qui a manqué à Charleroi est sans doute l'efficacité. Mais pas seulement en phase offensive. En témoigne ce but à la 93e. Un homme qui se retrouve seul dans le rectangle et c'est 90 bonnes minutes qui s'envolent : "C’est une des règles dans le foot, l’efficacité. Mais c’est surtout l’efficacité en fin de match. On a suivi les courses pendant tout le match. On l’a senti. Une course qu’on ne suit pas, chaque détail compte dans tous les matchs mais surtout dans des matchs comme ceux-ci".

Charleroi aura l'occasion de relever la tête le week-end prochain face à Malines.

