Pro League – Dussenne : "Je pense qu’à Bruges on a pris conscience qu’on pouvait le faire tous ensemble"

Le Standard a enfin retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face à Eupen. Après 69 jours de disette, les Liégeois ont disposé des Pandas (1-0) dans leur antre de Sclessin. Une victoire qui fait du bien mentalement comme le confirme le défenseur Noë Dussenne au micro de Vincent Langendries : "Solidarité et libération, clairement parce que cette première victoire on l’attendait depuis longtemps. Et à domicile, donc elle fait plaisir. On garde le zéro derrière, c’est le plus important. On a vu une équipe soudée. En deuxième mi-temps, ce n’était pas facile, il y avait beaucoup d’attaquants, ils ont mis beaucoup de longs ballons donc il fallait répondre présent. Mais encore une fois, on l’a bien fait, tous ensemble".

Et le moins qu'on puisse dire c'est que le défenseur a tout donné pour aller chercher cette victoire, lui qui est apparu avec un début d'extinction de voix à l'interview : "Il a fallu de temps en temps rappelé les hommes mais c’est comme ça. Je suis derrière, je dois parler le plus possible pour aider les coéquipiers. Aujourd’hui on n’a pas pris de but donc ça veut dire que j’ai bien fait".

Le succès du week-end s'est sans doute déjà dessiné lors du match précédent et le partage arraché sur la pelouse du Club Bruges alors que les Rouches étaient menés 2-0 : "Je pense qu’à Bruges on a pris conscience qu’on pouvait le faire tous ensemble, qu’on pouvait renverser je ne vais pas dire tout le monde mais des grosses équipes. Je pense que dans la tête des joueurs ça a été une libération parce que Bruges est une grosse équipe, ils font des gros matchs en Champions League. Aujourd’hui, à domicile, on voulait vraiment cette victoire. Le coach avait parlé d’étincelle dans son speech d’avant match. Et aujourd’hui on a eu cette étincelle, on a eu la première victoire à domicile et c’est important".

Si la victoire est importante, les Liégeois ont encore fait preuve de fébrilité, notamment dans le dernier quart d'heure. "Exact mais bon si on arrive à se mettre à l’abri le plus rapidement possible, on aura moins ces problèmes-là mais bon voilà aujourd’hui clean sheet, 1-0, nécessaire", rigole le défenseur.

Si les Rouches ont trouvé le chemin de la victoire pour la première fois sous Luka Elsner, il leur reste désormais à confirmer celle-ci le week-end prochain sur la pelouse de La Gantoise.