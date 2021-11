Au Koweït depuis quelques mois, Dieumerci Mbokani s’est éloigné de la Pro League après trois saisons avec l’Antwerp. Dans un entretien accordé à nos confrères de la DH, le Congolais confirme qu’Anderlecht voulait le faire signer avant qu’il ne parte pour le Golfe persique.

Après trois saisons pour le Great Old, à chaque fois sous un contrat d’une saison, l’attaquant des Léopards espérait signer un nouveau bail de deux ans et a même proposé de baisser son salaire pour cela. Il n’en a finalement rien été.

Anderlecht s’est alors montré intéressé par son retour à Bruxelles comme l’explique le principal concerné. "Kompany m’a dit : ‘Dieumerci, on a besoin de toi ici.’ Il me disait aussi que je pourrais encadrer les jeunes. Mais il a ajouté que le club devait avoir une réunion avant de me faire une proposition. Bien sûr que j’étais intéressé. Mais moi, j’avais deux propositions concrètes. […] À un certain moment, j’ai envoyé à Kompany que je ne savais plus attendre et que je signais au Koweit."

S’il n’exclut pas de revenir un jour travailler pour son "club de cœur", le revoir avec la vareuse mauve et blanche ne semble plus vraiment être une possibilité pour un joueur qui approche les 36 ans.