Alors que Charleroi reçoit Eupen dans le cadre de la dernière journée de Pro League, les supporters de Charleroi se sont donné rendez-vous devant le stade à 13h. Un rendez-vous fixé par les Storm Ultras afin de se faire entendre suite aux mauvais résultats du club.

Après avoir déroulé quelques banderoles, certains fans ont accédé à la pelouse comme le montre la vidéo postée sur les réseaux sociaux des Storm Ultras. Ces derniers voulaient rencontrer Mehdi Bayat.

Les ultras sont sortis suite à l’annonce de l’arrivée de Mehdi Bayat, mais sont rentrés une seconde fois. Mehdi étant coincé à une réunion. Le temps pour lui d’arriver, il a proposé de rencontrer une délégation de quatre fans, ce qui a été refusé. Mehdi Bayat s’est donc exprimé devant tous les supporters présents sur le stade comme on peut le voir sur les images d’Eleven.

►►► À lire aussi : Charleroi a gâché sa saison : trois raisons d’un échec collectif, des joueurs à la tribune d’honneur

►►► À lire aussi : Karim Belhocine tire un premier bilan de la saison de Charleroi : "On n’a pas été à la hauteur"

►►► À lire aussi : La Tribune : Albert irrité par la situation de Charleroi, "Il n’y a jamais eu un noyau aussi talentueux dans l’histoire du club"

"C’est un échec collectif" a déclaré Mehdi Bayat aux supporters sur les images d’Eleven. Et d’ajouter : "On tirera le bilan en fin de saison. Je veux éviter de donner une mauvaise image et ce que je vois aujourd’hui ça me fait mal. La seule chose que je peux vous dire, c’est que je suis toujours venu devant vous. Et le bilan sera fait. Des décisions seront prises avant de nous mettre dans une situation à problèmes. Il y aura un Facebook live pour que tout le monde puisse écouter. Je vais faire en sorte que la stratégie sportive du Sporting soit expliquée à l’extérieur mais aussi à l’intérieur du club."

Mais petit à petit tout est rentré dans l’ordre et les supporters sont sortis afin de laisser place au match. Charleroi est éliminé de la course aux PO2 et affronte ce samedi soir Eupen. Le match a été reporté à 19H au lieu de 18H30.