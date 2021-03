Pro League : des nouveaux cas positifs de Covid-19 à Charleroi, un report du match contre le Beerschot ?

Charleroi va-t-il jouer ce samedi au Beerschot ? Il y a des chances que le match soit reporté. La cause ? Quatre nouveaux cas de Coronavirus dans le noyau.

"Ce mercredi 17 mars, l’ensemble du staff et du noyau du Sporting de Charleroi "négatifs", ainsi que Teodorczyk, se sont soumis, comme le veut le protocole, au test Covid de la Pro League, en vue du match de ce samedi 20 mars face au Beerschot VA. Ce dernier a malheureusement révélé 4 nouveaux cas de Coronavirus au sein du noyau. Ainsi, aux tests déjà positifs de Lukasz Teodorczyk, Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei et Ognjen Vranjes, sont venus s’ajouter ceux de Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra et Joachim Imbrechts" a déclaré le club sur son site Internet.

Avec ces nouveaux car le club a introduit une demande de report de la rencontre de ce samedi au Beerschot VA.

"Une demande officielle a été introduite en ce sens, tandis que l’entraînement de ce jeudi 18 mars a d’ores et déjà été annulé", conclu le communiqué.