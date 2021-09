Pro League : des Anderlechtois déchaînés écrasent Malines et rassurent leurs supporters (7-2)

La trêve internationale a fait le plus grand bien aux Anderlechtois qui se sont largement imposés sur leur pelouse face à Malines (7-2) ce dimanche après-midi lors de la 7e journée de Pro League. Après une première période dominée par les Malinois (1-1), les Mauves, métamorphosés, ont accéléré en 2e mi-temps pour planter six buts. Avec cette victoire, Anderlecht remonte provisoirement à la 6e place du championnat.

Dominateurs, les Sang et Or parviennent à revenir dans la partie. Lancé sur le côté gauche par Cuypers , Storm envoie un ballon de canon de son pied gauche dans le petit filet du portier anderlechtois (1-1, 36’). Trop tendres, trop nonchalants, les Mauves se font rejoindre avant pause.

La situation se débloque via Raman , auteur de son deuxième but de la saison. Harwood-Bellis surprend la défense malinoise en balançant un long ballon pour l’attaquant belge. A la limite du hors-jeu, Raman se retrouve en duel avec le gardien adverse et place intelligemment le ballon au fond des filets (1-0, 22’).

Le Sporting réagit dans la foulée. El Hadj , positionné dans le rectangle, centre pour la tête de Raman qui manque de très peu le cadre. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Refaelov de se présenter devant Coucke mais sa frappe manque de précision et de puissance.

Malines donne le ton et joue sans complexe en début de rencontre. Mrabti se procure la première occasion de la partie mais Van Combrugge est attentif et repousse l’envoi du milieu de terrain suédois.

Les Mauves sortent des vestiaires avec un autre visage. Kouamé ne traîne pas et redonne l’avantage au Sporting d’Anderlecht (2-1, 49’). L’attaquant est parfaitement servi par Olsson d’une subtile louche et fixe Coucke en face-à-face. Première titularisation et premier but pour l’international ivoirien en Pro League !

Les Anderlechtois jouent plus libérés et marquent un troisième but dans la foulée. On retrouve Olsson à la base de l’action, qui sert le virevoltant Gomez sur le flanc gauche. Ce dernier centre pour Kouamé qui se jette pour pousser la balle au fond (3-1, 57’). L'Ivoirien signe un doublé en 8 minutes.

Déchaînés, les joueurs de Vincent Kompany ne s’arrêtent plus. Gomez, très offensif comme à son habitude, trouve son compère Murillo. Le latéral droit a la chance de son côté et marque le quatrième but des siens (4-1, 61’). A l’instar du Panaméen, Amuzu, entré 3 minutes auparavant, inscrit chanceusement un but pour porter le score à 5-1 (74').

Et le festival n’est pas terminé au Lotto Park ! Les remplaçants Verschaeren (6-1, 85'), auteur d’une magnifique entrée, et Zirkzee (7-1, 87'), marquent à leur tour.

Une faute inutile permet à Kaya de (légèrement) sauver l’honneur des siens sur coup franc en toute fin de rencontre. 7-2 : score final, les supporters anderlechtois peuvent souffler !