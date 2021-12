Clap de fin pour Francky Dury à Zulte Waregem. Après plus d’une vingtaine d’années dans le club, l’entraîneur de 64 ans a quitté ses fonctions ce vendredi. Son histoire à Waregem restera à jamais comme l’une des plus incroyables de l’histoire du football belge.

Toutes les belles histoires ont un fin. Ces mots n’ont jamais semblé aussi vrais que pour Francky Dury et Zulte Waregem. Après plus de vingt ans, l’idylle entre l’entraîneur belge et son club de toujours est bel et bien terminée. Même si la situation de Zulte est aujourd’hui compliquée, Dury restera dans la légende du football belge comme celui qui a façonné un club amateur pour l’emmener sur la scène européenne.

Son histoire avec Zulte Waregem débute dès 1990 avec le club de Zultse VV, en première provinciale, qu’il fait directement monter en promotion. Parti le temps d’une saison, Dury revient et commence à écrire sa légende à Waregem alors qu’il est toujours policier en dehors des terrains. En six ans, le club passe de la promotion à la division un avec le même capitaine à bord et accède pour la première fois de sa petite histoire à l’élite.

Cette accession inattendue ne fait pas trembler l’équipe qui continue sa montée historique vers les sommets du football belge en remportant, dès l’année de sa montée, une première Coupe de Belgique.

Ce trophée lui offre alors les portes de la Coupe UEFA où Zulte est éliminé en seizièmes de finale par Newcastle. Petit à petit, le club s’installe dans le subtop du championnat mais doit finalement laisser partir son entraîneur à La Gantoise.

Celui revient finalement un an et demi plus tard et passe à deux doigts d’un exploit monumental en 2013 où il est virtuellement champion pendant trois minutes devant Anderlecht avant que les Mauves n’égalisent grâce à un coup franc dévié de Lucas Biglia.

La suite ? Deux nouvelles participations à l’Europa League, une deuxième victoire en Coupe et le départ de ses joueurs les plus importants, Thorgan Hazard en tête.