Sourire espiègle. Regard déterminé. Dante Vanzeir a fait souffrir le Standard avec son efficacité. Roublard et toujours bien placé, il a su profiter de chaque instant qu’il lui a été laissé. Il a claqué son triplé, calmement.

Le Limbourgeois est ce genre de petits formats appréciés, mais qui doivent prouver sans cesse leurs qualités. Formé à Genk, il n’a jamais véritablement reçu sa chance en équipe première. 9 matches. Seulement. 2 buts. Quand même. Un trophée avec la Super Coupe de Belgique. Il ne lui fallait finalement qu’un peu de confiance. "Il est capable de tout quand il reçoit la confiance du coach et de ses coéquipiers", précise Laurent Lemoine, ami de Dante et coéquipier en équipe nationale chez les jeunes.

Son arrivée à l’Union Saint-Gilloise correspond à sa réelle explosion. À 23 ans, après des prêts au Beerschot et à Malines, c’est en jaune et bleu qu’il rayonne. Reconnu et apprécié. "Tout le monde au club connait son célèbre slip", rigole Guillaume François. "Il est dégueulasse, mais ça lui porte chance donc on espère qu'il ne va pas trouer son slip trop rapidement."

"Dante est un des joueurs les plus énigmatiques", ajoute Anthony Moris, gardien des Unionistes. "On aime bien le charrier. À l'entraînement, il est capable de faire des choses incroyables, des crochets venus de nulle part et d'enchainer avec une frappe catastrophique." Il compense en match. Meilleur joueur et buteur de D1B l’an dernier. 18 prunes, dont le goal le plus rapide de l’histoire du football belge. 6 secondes ! Précoce. Comme contre Malines cette saison. Il a frappé après 13 secondes. Une aisance dans le rectangle qui n’étonne pas ses amis et coéquipiers.

Il a toujours eu le dribble facile. Déjà en 2015 avec les U17, lors de la Coupe du Monde au Chili. Artisan de la médaille de bronze obtenue au bout de l'effort. "À la 95e, Dante prend le ballon de notre partie de terrain, dribble 3-4 joueurs et le gardien et marque le 3-2", se rappelle Laurent Lemoine. "Ça, c'est typique Dante."

Moment épique. Deux buts, un assist. Déjà un héros avec la vareuse nationale. Et s’il remettait ça bientôt…