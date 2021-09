Au terme d’un match inégal entre belles occasions et moments d’accalmie, Bruges est allé s’imposer à Charleroi sur le score de 0-1 grâce à un but de l’inévitable De Ketelaere dans le temps additionnel. Très intéressants dans cette rencontre, les Zèbres perdent leur premier match de la saison.

On l’attendait ce match, et il a tenu certaines promesses. Entre la seule équipe invaincue cette saison et la meilleure équipe belge, l’affiche était excitante pour tous les fans de football.

La première grosse occasion arrive au bout de huit minutes de jeu lorsque Zaroury rentre dans le jeu et arme une belle frappe qui oblige Mignolet à se détendre pour conserver sa cage inviolée. Alors que le match partait sur une base intéressante, le match doit être interrompu juste après les dix premières minutes de jeu à cause de quelques fumigènes lancés par les supporters carolos dans le rectangle zébré.

Bruges obtient ensuite sa première opportunité sur un très bon centre de Mata qui finit sur la tête de Wesley mais le ballon passe à côté (15'). Dans la foulée, Nicholson se retrouve face à Mignolet dans un angle réduit grâce à une passe lumineuse de Morioka mais ne parvient pas à le tromper (17').

Le rythme va alors clairement redescendre durant une vingtaine de minutes jusqu’à ce que Nicholson soit encore trouvé par Morioka et oblige une nouvelle fois Mignolet à s’employer (37'). Bis repetita dans la minute qui suit (38'). Juste avant la pause, Hendry va répondre d’une tête puissante sur corner mais Koffi est à la bonne place pour garder les siens à flot (43').

La première mi-temps se termine donc sur un score nul et vierge malgré 45 minutes plaisantes et plusieurs belles occasions.

Au retour des vestiaires, Chaleroi revient affamé et passe tout près du but à plusieurs reprises. Kayembe (48') et Zorgane (50') se montrent dangereux mais c’est surtout Nicholson qui montre une nouvelle fois toutes ses qualités mais doit s’incliner face à un double arrêt exceptionnel de Mignolet. Sur la tête du Jamaïcain, le Diable rouge réalise d’abord une parade absolument fantastique avant de dégager le ballon du pied pour éviter qu’un autre Carolo ne marque alors qu’il est toujours au sol.

Bruges tente de réagir mais il manque toujours un petit quelque chose pour pouvoir faire la différence et prendre les devants. Chez les Zèbres, la sortie forcée de Nicholson pose un vrai problème en phase offensive même si Zaroury (66') et Tchatchoua (68') ne se cachent pas en zone de finition. Petit à petit, Bruges se reprend mais n’arrive toujours pas à se montrer vraiment dangereux.

En fin de rencontre, Mignolet doit à nouveau montrer toute l’étendue de son talent en réalisant une très belle parade sur un coup franc de Morioka (83'). On semble se diriger vers un partage lorsque tout bascule à quelques minutes de la fin. Dans le temps additionnel, Vanaken trouve Van der Brempt qui centre vers De Ketelaere. Le jeune Belge se jette pour placer les siens aux commandes alors qu’il ne reste plus que quatre minutes. Charleroi ne s'en remet pas.

Le match se termine donc sur une défaite frustrante pour Charleroi qui aurait largement mérité au moins un point. Grâce à cette victoire, Bruges repasse en tête du classement devant l’Union alors que Charleroi perd son brevet d’invincibilité et reste bloqué à la cinquième place.