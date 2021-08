Pro League : Courtrai et Malines se quittent dos à dos en dominant chacun une mi-temps

Courtrai et Malines n’ont pas réussi à se départager lors de ce match d’ouverture de la sixième journée de Pro League. Les Malinois ont largement dominé la première période et menaient 0-2 à la mi-temps grâce à un doublé de Storm mais Courtrai a renversé la rencontre en deuxième période grâce à D’Haene et Gueye.

Courtrai reçoit Malines en ouverture de la sixième journée de Pro League. Un duel entre deux équipes qui ont plutôt bien entamé leur championnat.

C’est Malines qui rentre le mieux dans la rencontre. Courtrai ne parvient pas à se dégager et le ballon revient chez Storm au deuxième poteau qui envoie une frappe surpuissante au fond des filets (14e).

Le numéro 11 est en forme et en réussite puisqu’il s’offre un doublé dès la 20e. La défense courtraisienne est une nouvelle fois trop laxiste et Storm se jette au deuxième poteau sur un centre pour pousser la balle au fond des filets.

Si le premier acte était à sens unique en faveur des Malinois, Courtrai sort la tête de l’eau en deuxième mi-temps et D’Haene réduit l’écart d’une magnifique frappe hors-rectangle dans la lucarne (58e).

Les Courtraisiens égalisent ensuite sur phase arrêtée grâce à Gueye (76e).

Le score ne bougera plus et les deux équipes doivent se contenter d’un point. Avec ce résultat, Courtrai occupe la troisième place avec 10 points en attendant les autres résultats de ce week-end. Malines est neuvième avec 7 points.