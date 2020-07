Pro League: Club de Bruges - Sporting Charleroi en ouverture de la saison

La Pro League lève le voile petit à petit sur la saison 2020-2021… Le format des championnats est à présent officiel et quelques informations ont déjà été révélées concernant les plages horaires qu’occuperont les rencontres de D1A, sans plus aucun chevauchement entre les matches (Un match le vendredi, trois le samedi et quatre le dimanche voilà comment s'organiseront le week-end). Il ne restait plus qu'à connaître le calendrier tant attendu par les supporters...

La première rencontre de D1A verra s'affronter le Club de Bruges et Charleroi, premier et troisième de la saison dernière. Ce match se déroulera le samedi 8 août à 16h30. Le Standard accueillera le Cercle de Bruges et Anderlecht se rendra à Saint-Trond.

Plus tôt dans la journée, la Pro League avait dévoilé deux jolies affiches pour le weekend du 2 au 5 avril avec Club de Bruges - Gand et Standard - Anderlecht.