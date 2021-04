Pro League : Charleroi s’incline lourdement à Gand et dit adieu aux play-offs 2 (4-0)

Le Sporting de Charleroi, battu 4-0 par la Gantoise ce samedi soir, n’ira pas en play-offs 2. Huit minutes ont suffi aux Gantois et à Roman Bezus , auteur d’un doublé en début de rencontre, pour mettre fin aux espoirs carolos. Si Charleroi a tout tenté en deuxième période avec deux buts annulés par l’arbitre, le Gantois Tarik Tissoudali a enfoncé le clou peu après l’heure de jeu. En fin de partie, Alexandre De Bruyn a participé à la fête en marquant son premier but pour Gand. Douzièmes à une journée de la fin de la phase classique, les Zèbres ne peuvent plus intégrer le top 8.

Cette rencontre de la plus haute importance, entre deux équipes se disputant une place pour les play-offs 2, a rapidement viré au cauchemar pour les Carolos.

Après quatre petites minutes de jeu, la frappe de Roman Bezus est déviée par la défense adverse et surprend Remy Descamps qui ne parvient pas à repousser le ballon (1-0, 4’). Et tout s’enchaîne très vite pour Gand qui bénéficie d’un pénalty après un tacle de Cedric Kipré sur Bezus. L’attaquant ukrainien s’empare du ballon, tire et prend Descamps à contre-pied (2-0, 8’). En l’espace de quatre minutes, Bezus met Charleroi au tapis.

Les joueurs de Karim Belhocine, sonnés, n’arrivent pas à redresser la tête. Seul Ali Gholizadeh alerte les Gantois en fin de première mi-temps avec une belle frappe du gauche qui passe à côté du but.

Au retour des vestiaires, Lukasz Teodorczyk monte au jeu à la place de Jules van Cleemput. Belhocine l’a bien compris, il n’a plus le choix s’il veut revenir au score.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce changement a le mérite de réveiller les Carolos qui mettent d’entrée la pression. Ilaimaharitra et Nicholson tentent leur chance sans parvenir à marquer.

Peu avant l’heure de jeu, Fall pense marquer après un bon coup-franc d’Ilaimaharitra mais l’arbitre annule le but pour une soi-disant faute de Nicholson (2-0, 57’). Coup dur pour Charleroi puisque 7 minutes plus tard, Vadis Odjidja lance Tarik Tissoudali qui marque le but du 3-0.

Charleroi n’abdique pas. Après un superbe slalom au sein de la défense adverse, Golizadeh place le ballon au fond des buts de Bolat mais à nouveau, l’arbitre annule le but pour un hors-jeu de Nicholson, qui gênerait le gardien turc (3-0, 67’).

En fin de partie, Alexandre De Bruyn marque son premier but avec sa nouvelle équipe suite à un très beau mouvement avec Laurent Depoitre (4-0, 86’).

Avec un huitième match consécutif sans victoire, Charleroi est logiquement privé des play-offs 2. Les Zèbres disputeront leur dernière rencontre de la saison pour du beurre face à Eupen, alors que Gand devra s’imposer sur la pelouse de Zulte pour intégrer le top 8.