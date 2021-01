Pro League : Charleroi s'impose largement à Courtrai et se donne de l'air

Après un début de match équilibré, les Zèbres, plus fringants à défaut d’être exceptionnels, ont été mis sur orbite par un but 100% iranien, Ali Gholizadeh venant fructifier un assist de son comparse Kaveh Rezaei . Avec ce léger matelas d’un seul but d’avance, ils sont longtemps restés à la merci d’un éventuel réveil flandrien. Mais le but à la 55e de Mamadou Fall , consécutif à un corner mal dégagé, a définitivement mis les Carolos sur du velours à l’heure de jeu.

Mamadou Fall, en pleine confiance à Charleroi. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le doublé de Fall… tombe bien

D’autant plus que Timothy Derijck, le capitaine courage du KV, a été exclu dans la foulée pour une faute évidente alors qu’il était dernier homme. Mené de 2 buts et réduit à 10, Courtrai n’a finalement pu que constater les dégâts face à un Charleroi subitement en pleine confiance. Fall, déjà auteur d’un doublé contre le Standard a enfoncé le clou deux petites minutes plus tard en coupant idéalement la trajectoire d’un centre venu de la gauche pour s’offrir une 2e rose personnelle.

Et alors qu’on pensait le score acquis, Pape Gueye, tout juste monté au jeu au relais d’un décevant Zinho Gano, s’est chargé de réduire l’ampleur du score pour Courtrai. 1-3, score final et trois points plus que bienvenus pour le Sporting Charleroi qui retrouve des couleurs après une interminable traversée du désert.

Les hommes de Belhocine sont désormais 5e avec 37 unités, soit autant qu’Anderlecht et une de moins que le Standard. Côté courtraisien, on continue à jouer dangereusement au yo-yo en flirtant avec le bas de tableau (14e sur 18, 30 points).