Pro League : Charleroi gaspille, perd deux points contre Zulte-Waregem et poursuit sa série sans victoire

Charleroi risque de s'en mordre les doigts. Plus incisif dans le jeu mais beaucoup trop dispendieux et naïfs dans leurs efforts, les Zèbres ont cédé en fin de match pour concéder un frustrant partage contre Zulte-Waregem (2-2).

Et pourtant, les Carolos auraient pu (ou dû...) remporter cette partie. Parce que, comme souvent depuis le début de saison, ils se sont montrés volontaires et inspirés dans le jeu. Ils ont même pris les devants au quart d'heure grâce à un but opportuniste de l'inévitable Zarouri, qui a profité d'une passe en retrait cataclysmique de Sormo pour ouvrir le score.

Davantage sur la défensive après leur but, les Zèbres ont finalement cédé juste avant la mi-temps sur un beau goal (dans un angle fermé) de l'inusable Jelle Vossen, plus saillant que la défense carolo sur un centre de Vligen venu de la droite.

Frustrés par ce partage à la mi-temps, les hommes de Still sont finalement repassés devant juste après l'entracte grâce à un but orchestré par le tandem Morioka-Nicholson et finalement planté par le robuste Jamaïcain.

Sur du velours, les Carolos ont, malheureusement pour eux, commencé à galvauder de nombreuses occasions, jouant avec leur bonheur devant la cage de Bostyn. Et quand ce n'était pas le portier flandrien qui s'interposait, c'est la transversale qui a empêché les Zèbres de planter le but du K.O, d'abord sur une lourde frappe de Zarouri puis sur un somptueux envoi brossé de Morioka.

Une gabegie malchanceuse qui a finalement coûté cher à Charleroi puisque sur une phase arrêtée à priori anodine, Jelle Vossen a profité de l'apathie de la défense zébrée pour reprendre un ballon qui traînait et égaliser.

2-2, score final et un 4e partage consécutif pour Charleroi cette saison. Des Zèbres, paradoxalement encore invaincus, mais qui n'ont plus gagné depuis la 1e journée. Du côté de Zulte, qui est parvenu à arracher ce partage au courage, on retrouve un peu le sourire après la lourde défaite contre le Club de Bruges du weekend dernier (0-4).