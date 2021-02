Pro League : Charleroi – FC Bruges finalement reporté en raison de l'état du terrain

La rencontre devant opposer le Sporting Charleroi au Club de Bruges dans le cadre de la 27e journée de Pro League est reportée en raison de l'état du terrain gelé.

Les conditions météorologiques ont rendu plusieurs terrains de Pro League difficilement praticables ces dernières semaines. Celui du club carolo a particulièrement subi lors de la rencontre de Coupe de Belgique face à Westerlo.

Sur ces réseaux sociaux, Charleroi explique : "Après une toute dernière inspection par le corps arbitral, le match de ce soir face au Club de Bruges est remis. Deux parties du terrain, dont la surface de but devant la T2, ont été jugées trop dangereuses."



"Le terrain est dur comme de la pierre. Il y a des plaques de glace à certains endroits. J'ai décidé de reporté le match parce que k-je ne pouvais pas garantir la sécurité des joueurs. J'ai attendu le plus longtemps possible, en espérant que le soleil fasse effet. Cela n'a pas été le cas", a expliqué Lothar D'hont, qui a inspecté le terrain à trois reprises avant de trancher, au micro de la Pro League.