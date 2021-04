Pro League, Charleroi et Belhocine se séparent à l’issue de la saison

Il y avait de grandes chances pour qu’il ne soit plus sur le banc la saison prochaine, c’est le cas. Karim Belhocine et Charleroi ont mis fin à leur collaboration à l’issue de la saison. Le coach sera encore sur le banc jusqu'à la fin des entrainements et lors de matches amicaux.

Avec une 13e place au général à l’issue de la phase régulière, c’est trop peu pour Charleroi qui a donc décidé de se séparer de son coach Karim Belhocine.

"A l’issue du dernier match, Le Sporting de Charleroi et Karim Belhocine ont mis un terme de commun accord à leur collaboration. Le contrat entre les parties se terminera à l’issue des entraînements de fin de saison", a déclaré le club dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Le Sporting de Charleroi remercie Karim Belhocine pour son travail et son implication totale tout au long de ces deux dernières années qui auront, notamment, permis au club de décrocher méritoirement la troisième place au classement général en 2019-20, octroyant au passage une place européenne, tout en assurant le record de point dans l’histoire du Sporting de Charleroi. Le Sporting de Charleroi tient également à mettre en avant les qualités de meneur et humaines de Karim Belhocine, ainsi que ses excellentes relations avec l’ensemble du personnel du RCSC. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière de coach qui n’en certainement est qu’à son début."