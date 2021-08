Après un premier succès glané face à Seraing le week-end dernier, Anderlecht compte enchaîner ce dimanche sur la pelouse du Cercle de Bruges. Convaincants face aux Liégeois, les Mauves surfent sur une vague positive avec trois succès de suite (en comptant ceux en qualification européenne) après deux premiers matchent sans victoire.

Par contre, en face, le Cercle de Bruges est aussi sur une bonne dynamique. Les Groen en Zwart sont toujours invaincus cette saison en Pro League après un partage arraché sur la pelouse du champion en titre de voisin, le week-end dernier.

Et puis, dans l’état actuel des choses, le Cercle (7e) siège une position devant Anderlecht (8e) au classement. Bref, le duel vaudra le coup surtout que sur le banc, ce sont deux hommes qui se connaissent bien qui s’opposeront. Car pour rappel, Yves Vanderhaeghe et Vincent Kompany ont partagé ensemble le terrain à Anderlecht de 2003 à 2006 et chez les Diables en 2004 et 2005.

Compositions :

Cercle : Didillon, Vitinho, Popovic, Utkus, Corryn, Velkovski, Vanhoutte, Da Silva, Sampers, Hotic, Deman

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Delcroix, Hoedt, Gomez, Olsson, Cullen, Refaelov, Raman, Verschaeren, Zirkzee