Pro League : Buteur et à l’assist, Refaelov donne la victoire à l’Antwerp face à Eupen, Malines émerge à Waasland-Beveren

C’était un déplacement piège et pourtant l’Antwerp s’en est bien sorti ce mardi soir. Avec un Lamkel Zé, encore titulaire à la pointe de l’attaque, l’Antwerp montre son visage offensif lors des 45 premières minutes.

L’attaquant obtient dès la 2e minute une superbe occasion d’ouvrir la marque. Si Lamkel Zé se loupe, ce n’est pas le cas de Refaelov. Sur un assist de Gerkens, le soulier d’or fait 0-1 à la 18e. Et après son but, Refaelov y va aussi de son assist, via un corner. L’ancien brugeois trouve la tête de Seck qui double la marque.

C’est 0-2 et on ne voit pas ce qui va empêcher l’Antwerp de rentrer chez eux avec la victoire. Pourtant en deuxième mi-temps, Eupen va se montrer plus insistant et tenter de revenir au score. Ngoy tout d’abord, puis Prevjak vont avoir l’opportunité d’inscrire un but. Mais, si Refaelov est l’homme de la première mi-temps, cette fois, c’est au tour de Beiranvand de s’illustrer et de garder le 0.

Malgré un penalty obtenu à la 62e et raté par Refaelov, les 30 dernières minutes du match ne vont plus faire évoluer le score. Lamkel Zé voyant son but refusé pour une position de hors-jeu (83e), l’Antwerp s’impose 0-2.

Au classement général, Franky Vercauteren et son équipe reprennent provisoirement la 2e place en attendant le match Genk – Zulte-Waregem de ce mercredi.