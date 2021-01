Pro League : Bruges trop fort, 1ère défaite du Standard sous l'ère Mbaye Leye

Le choc entre le FC Bruges et le Standard de Liège de la 23e journée de la Pro League a accouché d’une victoire pour Bruges 3-1. Si le Standard a pourtant mené en début de rencontre, Philippe Clément et ses hommes ont montré pourquoi ils étaient en tête du classement général. Avec notamment un duo Lang-Dost en feu, Bruges possède 14 points d’avance sur son dauphin l’Antwerp. Le Standard est toujours 4e au général, mais pourrait se faire dépasser par Anderlecht si les mauves battent Gand.

Résumé du match :

Le Standard l’a bien compris, il faut prendre Bruges au pressing et c’est ce que les hommes de Mbaye Leye font dans le début de rencontre.

Et cela porte rapidement ces fruits très rapidement. A la 3e minute de jeu, coup franc du côté gauche. Gavory se charge de trouver Klauss de la tête qui remet le cuir au petit rectangle. Bokadi surgit et fait 0-1.

Le Standard ne pouvait rêver d’un meilleur début. Ou Presque, si la passe adressée par Siquet à Balikwisha avait fini sa course au fond des filets.

Mais les hommes de Clément ne laissent pas désarçonner. Vitesse, combinaison et précision sont au rendez-vous. Bruges pousse. Bruges joue bien. Et le Club est récompensé à la 19e. Sur un dégagement de Mignolet, Lang accélère et trouve Vanaken qui fait 1-1.

On assiste à un très bon match de foot entre les deux équipes. Mais Bruges, avec ce but, est enfin lancé. Les occasions se multiplient et si le Standard en obtient une belle à la 34e (Klauss), Bruges fait 2-1 à la 41e. Cette fois, ça part de Mata. Son centre repoussé par Dussenne est repris par Rits. Si Bodart repousse, c’est Dost qui est à la réception et qui double la marque. Le Néerlandais inscrit son 5e but en six matches. C’est 2-1 à la mi-temps et on sent que Bruges a fait le plus dur.

Il reste cependant 45 minutes à Mbaye Leye et ses hommes pour recoller au score. Mais Bruges a retenu la leçon de la première mi-temps et reprend sa domination. Ce qui se traduit par un nouveau but. Lang, à l’assist sur le premier but est cette fois à la conclusion. En 17 rencontres de Pro League, Noa Lang en est déjà à 9 buts et 7 assists.

A 3-1, Bruges a fait le plus dur. Le Standard est dans les cordes et Bruges tente de mettre les Rouches KO, notamment sur ce but refusé pour hors-jeu (55e Okereke).

C’est le moment choisi pour Leye effectuer des changements et pour repasser sa défense à 3 avec la sortie de Balikwisha pour Laifis et l’entrée de Carcela qui remplace Lestienne.

Des changements qui ne vont rien changer. Ce Bruges-là est trop fort pour les Rouches, qui n’obtiennent pas de penalty à la 75e. Philippe Clément décide de faire tourner un peu son effectif en fin de rencontre qui ne verra plus le score changer. Bruges s’impose et possède 14 points d’avance sur l’Antwerp. Le Standard reste à la 4e place en attendant la rencontre Anderlecht-Gand.