Pro League : Bruges se fait peur mais vient finalement à bout d'un séduisant Ostende

Au terme d'une rencontre très plaisante, le Club de Bruges a (difficilement) pris le dessus sur Ostende (2-1). Des Brugeois qui se sont fait peur en fin de match, ne parvenant pas à planter ce troisième but qui les aurait mis à l'abri. Au final, malgré plusieurs frayeurs et un pénalty concédé, les troupes de Philippe Clément raflent les trois points et poursuivent leur cavalier seul en tête. Les Brugeois créent encore davantage l'écart au classement et ont désormais 10 points d'avance sur Genk, avec un match de plus. Ostende est 7e.

Tout avait pourtant mal commencé pour Bruges. Face à une équipe d'Ostende résolument offensive et bien décidée à jouer crânement sa chance, les Blauw&Zwart ont d'abord fait le gros dos avant de céder au quart d'heure. Sur un centre venu de le droite, Mata et Kossounou se sont emmêlés les pinceaux et inscrit, à leur corps défendant, l'un des buts gags de la saison.

Pas de quoi freiner les ardeurs de l'autoritaire leader brugeois qui, échaudé par cette ouverture du score, a repris sa marche vers l'avant et a égalisé quelques minutes plus tard par l'entremise de son nouvel homme providentiel, Bas Dost. Sur corner, le Batave a élevé sa longue carcasse plus haut que tout le monde pour planter son 3e but...en 3 matches. Adaptation express.

1-1 puis 2-1 juste après l'entracte avec ce but de Krepin Diatta, mis sur orbite par le 8e assist de la saison de Ruud Vormer. Et alors qu'on pense Bruges mis sur du velours, le 1e du championnat va subitement subir les foudres d'un Ostende revanchard.

Simon Mignolet doit même s'interposer à l'heure de jeu pour dévier un pénalty mal botté par Fashion N'Skala. Le portier belge a même du s'interposer quelques minutes plus tard sur une reprise de Tanghe, finalement signalé hors-jeu. Ostende pousse, domine dans le jeu, mais Bruges tient finalement bon.