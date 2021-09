Pro League : Bruges galvaude et partage face à l’OHL

Bruges n’a pas réussi à faire mieux qu’un partage face à l’OHL malgré une grosse domination et un nombre incalculable d’occasions. Une solide défense louvaniste et la maladresse des Blauw en Zwart couplée au gros match de Romo dans le but de l’OHL ont empêché les Brugeois de l’emporter. Les buts ont été marqués par Ozkacar pour les Louvanistes et Mata pour les Brugeois.