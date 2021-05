Genk - FC Bruges : le résumé (3-0) - Pro League - 07/05/2021 Les Limbourgeois sont sur un nuage. Après le Standard et l’Antwerp, Genk s’est offert le scalp du champion en titre brugeois ce vendredi soir en ouverture de la 2e journée des Champions play-offs (3-0). Le meilleur buteur de Pro League, Paul Onuachu, a inscrit le premier but de la rencontre au retour des vestiaires (1-0, 57'). Junya Ito a doublé le score d’une frappe puissante dans la surface (2-0, 73') et 3 minutes plus tard, Kristian Thorstvedt a trompé Simon Mignolet après avoir réalisé une magnifique roulette pour éliminer son adversaire (3-0, 76'). Avec cette victoire, Genk relance la course au titre et revient à 5 points du FC Bruges.