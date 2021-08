Pro League : Bruges, Anderlecht, le Standard, Genk et Gand s’imposent, le Big Five enfin lancé ?

Ce week-end, Bruges, Anderlecht, le Standard, Genk et Gand, soit le Big Five, se sont tous imposés. Une situation pas si commune qu’il n’y paraît, puisqu’elle ne s’est produite qu’une seule fois la saison passée, lors de la 6e journée. Après un départ mitigé, les gros ont-ils enfin lancé leur saison ?

Au Club de Bruges, la machine semble enfin être en marche. Après des partages face aux voisins du Cercle et à Eupen ainsi qu’une victoire dans la douleur contre l’Union Saint-Gilloise, les Brugeois n’ont fait qu’une bouchée de Zulte-Waregem. Un retour aux affaires qui coïncide avec la première titularisation de Hans Vanaken. Auteur d’une prestation convaincante et couronnée d’un but, le double Soulier d’Or jouait 90 minutes pour la première fois depuis fin mai. Avec Eupen et Charleroi, les Blauw en Zwart restent les seules équipes toujours invaincues, mais n’ont toujours pas gagné au Jan Breydel Stadion. Lors de la réception du Beerschot dimanche, les hommes de Philippe Clément devraient remédier à cela.

Eiting et Zirkzee séduisent

Carton plein également pour Genk. Malgré l’élimination en Ligue des Champions, les Genkois ont corrigé OHL pour signer un deuxième succès de rang en championnat. John van den Brom a enregistré plusieurs retours ces dernières semaines, dont Carlos Cuesta et Jhon Lucumi, titularisés en défense centrale pour la première clean sheet de la saison. Ajoutez à cela le trio offensif Junya Ito, Paul Onuachu et Théo Bongonda, tous buteurs face aux Louvanistes, et un Carel Eiting qui a séduit la presse du nord du pays, vous obtenez une équipe limbourgeoise en pleine confiance avant de recevoir les deux équipes bruxelloises : Anderlecht puis l’USG.

Déjà victorieux la semaine dernière contre Seraing, Anderlecht a enchaîné face au Cercle. Chez les Mauves, difficile de passer à côté de Joshua Zirkzee en passe de devenir la nouvelle coqueluche du Lotto Park. Vincent Kompany lui a fait confiance en le titularisant et l’attaquant prêté par le Bayern Munich lui a bien rendu en inscrivant un doublé. Pris à froid par Olivier Deman, les Anderlechtois ont réussi à reverser la vapeur pour infliger aux Brugeois leur première défaite de la saison. Alors tout n’était pas parfait, mais les Bruxellois ont affiché une force de caractère déterminante pour empocher leur quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues.

Le Standard et Gand se rassurent

Après son cuisant revers face à l’Antwerp, le Standard a su réagir face au petit frère anversois, le Beerschot. Les Liégeois peinent pourtant à convaincre sur la pelouse. Les Rouches ont dû se résoudre à deux exploits individuels face au dernier du classement : l’entrée déterminante de Denis Dragus, auteur de l’assist pour Joao Klauss, et l’arrêt d’Arnaud Bodart sur le penalty botté par Raphael Holzhauser. Le gardien liégeois pourra également se réjouir d’avoir conservé sa cage inviolée, une première depuis le 18 avril et une victoire… face au Beerschot. De quoi se rassurer avant d’affronter Ostende et l’Union, les deux leaders de la compétition.

Enfin, Hein Vanhaezebrouck peut pousser un (petit) ouf de soulagement après la première victoire en championnat de La Gantoise. Le calendrier chargé par les rencontres européens a été préjudiciable aux Buffalos. La qualification cette semaine pour le barrage de la Conference League semble avoir été un déclic. Aligné d’entrée de jeu pour la première fois de la saison, Sven Kums a permis à Vadis Odjidja de jouer un cran plus haut. Le repositionnement du capitaine gantois s’est fait ressentir offensivement, même si ses coéquipiers doivent encore être plus adroits en zone de finition. L’occasion sera belle lors du barrage de Conference League face aux Polonais de Rakow.

Le Big Five est-il lancé ? Difficile de le dire maintenant. Les cinq formations sont, chacune à leur échelle, en progression. Pour maintenir le cap, il faudra continuer d'emmagasiner de la confiance. Et pour garder le moral au beau fixe, un seul remède : la victoire.