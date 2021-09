"Pandi et Panda sont sur un bateau, Pandi tombe dans l’eau, il reste qui ?" Avec leur 3e place actuelle, les Pandas eupenois bousculent la hiérarchie actuelle de Pro-League. Présent au Kehrweg depuis 5 ans, symbole de la formation du club, son défenseur central évoque Sergio Ramos, le journalisme sportif, Lionel Messi, l’internat au Standard, Radja Nainggolan et le top 8. Mais aussi Giovanni Trapattoni, la patience, Nelson Mandela, la faute nécessaire, Vincent Kompany, le foot en P3 et Ruud Vormer. Et bien sûr… Justine Hénin. Boris Lambert passe " Sur Le Gril ".

"Pandi et Panda sont sur un bateau, Pandi tombe dans l’eau, il reste qui ?" Avec leur 3e place actuelle, les Pandas eupenois bousculent la hiérarchie actuelle de Pro-League. Présent au Kehrweg depuis 5 ans, symbole de la formation du club, son défenseur central évoque Sergio Ramos, le journalisme sportif, Lionel Messi, l’internat au Standard, Radja Nainggolan et le top 8. Mais aussi Giovanni Trapattoni, la patience, Nelson Mandela, la faute nécessaire, Vincent Kompany, le foot en P3 et Ruud Vormer. Et bien sûr… Justine Hénin. Boris Lambert passe " Sur Le Gril ".

© Tous droits réservés Sweat à cagoule orange, barbe de dix jours et sourire timide, il dépose son mètre quatre-vingt-sept dans les loges du Kehrweg, pour un entretien d’une demi-heure. Boris qui ? Boris Lambert pour vous servir. " J’ai 21 ans, et c’est ma 6e saison ici à Eupen " explique celui qui est né un 10 avril… comme une certain Vincent Kompany (" Je veux bien une carrière comme lui… " rigole-t-il) " Mes qualités ? Je suis plutôt calme et réfléchi. Sur le terrain, j’ai une bonne passe longue et je place mon jeu de tête sur les phases arrêtées. Mes défauts ? Je suis… trop gentil. Et dans ce monde très particulier qu’est le foot, il faut parfois se forcer à être dur… J’ai été un peu surpris au début par les fautes et les provocations de certains joueurs, mais je me suis vite adapté. S’il faut faire la faute ou répondre, je ne me laisse plus faire et je mets le pied ! Mais pas pour blesser, hein ! Le plus fourbe en D1A ? Ruud Vormer ! Il va toujours chercher à vous pousser et à vous déstabiliser. Mais maintenant, j’ai mes arguments : si on me cherche, je peux aussi être méchant ! "

« Si on me cherche, je peux devenir méchant »

Lancé en début de saison, avec à son actif 7 caps sur 8 matches possibles (5 titularisations, 2 montées au jeu), Boris Lambert incarne l’un des rares produits de l’Alliance ayant poussé la porte de l’Equipe Première. " Si je peux être ce porte-drapeau et motiver d’autres jeunes du club à croire en leurs chances, je le fais avec plaisir ! Je sais que c’est un cliché, mais tout est une question de travail et de patience. C’est vrai que d’une saison à l’autre, les noyaux changent souvent ici… et dans les autres clubs aussi d’ailleurs : les joueurs transférés incarnent un capital que le club doit rentabiliser… mais nous, les produits du cru, on n’a rien coûté et on peut aussi rapporter des plus-values ! De toute façon, le travail paie toujours : il y a deux ans, on m’a conseillé d’être patient… et mon heure est venue ! "

L’Union Saint-Gilloise n’est donc pas seule à mettre le grand chambard en haut de classement : entre les cadors traditionnels que sont Bruges, Anderlecht, Genk et l’Antwerp, l’AS Eupen squatte depuis le début de saison le Top 5 de Pro-League. " On connaît nos qualités, on n’a volé aucun point… mais on ne se projette pas. On continue à jouer chaque match pour le gagner en se focalisant sur le moment présent, pour ne pas se mettre une pression inutile. On verra où ça nous mènera. Notre objectif de début de saison reste d’actualité : priorité au maintien… et si on peut accrocher le top 8, voire mieux, on jouera le coup. C’est vrai qu’ici tout au fond de la Belgique, on a parfois l’impression qu’on nous oublie. Les équipes n’aiment pas venir jouer ici. Je me dis que nos résultats actuels en dérangent certains… "

« Mon but ? Je croyais que je rêvais… »

Lancé en début de saison par le coach allemand Stefan Krämer (" Toute ma vie, je le remercierai de m’avoir donné ma chance ! "), Boris Lambert fait les choses sans tarder. Pour sa première montée au jeu lors de la 1e Journée à Bruges, il a servi l’assist du 2e but eupenois. Et pour sa toute première titularisation, lors du déplacement à Saint-Trond, il a inscrit son premier but professionnel ! " Je n’en croyais pas mes yeux ! Même pour un défenseur, marquer reste le nec plus ultra. J’ai directement couru vers la tribune où se trouvait ma famille. Et la nuit suivante, je me suis réveillé plusieurs fois en me pinçant : je pensais que c’était un rêve ! Après, je prends tous les conseils possibles : Andreas Beck nous aide beaucoup, nous les jeunes, il partage toute son expérience… même si je ne parle pas un mot d’Allemand. Ah oui, je sais dire Danke Schön ! " (Il éclate de rire).

7 images Boris Lambert (Eupen) au duel avec l'Anversois Koji Miyoshi © BELGA PHOTO BRUNO FAHY

« Sans le Standard, ce serait fini pour moi… »

Produit d’Eupen… et ambassadeur du football namurois : Boris Lambert est originaire de Rochefort, où il a débuté dans le petit club d’Eprave. C’est là que le Standard est venu le dénicher à l’âge de 11 ans. " J’ai passé la prospection régionale, mais je n’ai pas été retenu au Standard. Un an plus tard, j’ai repassé un test… de 6 mois : j’étais dans l’équipe avec Arthur Theate, Lois Openda et Thierry Lutonda. Quatre fois par semaine, ma mère me conduisait aux entraînements : 120 km aller-retour, après la journée d’école… et pour elle, de boulot. Elle a fait beaucoup de sacrifices… et moi aussi : car après, ce furent 6 ans d’internat dans une grande école. La première année, c’était très dur : ma famille me manquait, je n’avais que 12 ans… Mais c’était ma décision : depuis tout petit, je rêvais de devenir footballeur professionnel. Donc aujourd’hui, je savoure chaque minute du moindre entraînement… car c’est la vie dont je rêvais. Les sacrifices, je les ai faits à l’époque ! Après 4 ans, le Standard a décidé de ne pas me garder : su le moment, j’ai râlé sec… mais si j’étais resté à l’Académie, je n’aurais jamais eu ma chance et je ne serais pas pro aujourd’hui. Donc tant mieux… avec le recul. (clin d’œil) Car tout ça m’a fait maturer et j’ai appris à me prendre en charge. Je me fais à manger ? Disons que je mange au club mais le soir, je me fais des choses simples. Ma spécialité ? Le hachis Parmentier… " (rires)

7 images © Tous droits réservés

« Ma mère garde tous les articles des journaux sur moi »

Fan de Sergio Ramos (" C’est un leader-né et quelqu’un qui porte une équipe… même si c’est vrai, il peut aussi faire des sales fautes… ") et du Real Madrid (" Mon rêve est un jour de jouer en Espagne… pour le foot, mais aussi pour le soleil et la qualité de vie ! "), Boris Lambert est donc issu de la même localité que… Justine Hénin, la plus célèbre des Rochefortoi(se)s. " Je ne l’ai jamais rencontrée, mais je vois très bien où elle habitait. Si je peux devenir un autre porte-drapeau du sport local, je prends ! (rire) Le club de foot joue en D3 amateure et m’a déjà demandé de venir donner un coup d’envoi. J’aime bien cette ambiance du foot amateur… et je pense avoir aussi mon petit fan-club. Si être footballeur aide à pécho les meufs ? (Il éclate de rire) Je pense bien que oui… mais moi, ce n’est pas ce que je cherche ! Ma vie de famille actuelle me satisfait amplement. Et dès qu’un article paraît sur moi, ma mère va direct au magasin acheter le journal et découper l’article ! Elle garde tout ! " On lui soumet alors la petite boîte à mots-clés, dont il est invité à tirer au sort quelques échantillons pour commentaire. Stefan Krämer (coach d’Eupen) : C’est un super-motivateur et il nous transmet sa passion : l’autre jour, dans sa causerie d’avant-match, il nous racontait des anecdotes sur Giovanni Trapattoni. Après, on avait envie de tout casser ! C’est un passionné de musique ? (NDLA : le coach teuton est un ancien DJ amateur à ses heures creuses) Je l’ignorais… Au vestiaire, c’est Jordi Amat qui met la musique ! "

7 images © Tous droits réservés

Romelu Lukaku. " Avant, je n’étais pas trop fan car sa palette était trop limitée. Mais aujourd’hui, j’avoue qu’il me bluffe : son jeu dos au but et sa façon d’utiliser son corps en font l’un des meilleurs attaquants au monde ! Je n’ai jamais affronté un gabarit comme lui… mais j’aime encore moins jouer contre des petits formats rapides : celui qui m’a le plus fait souffrir jusqu’ici, c’est Vitinho du Cercle Bruges. " Adriano Correia (ex-défenseur d’Eupen, arrivé du Barça bardé de titres). " Un gars d’une humilité rare, qui aurait pu se la péter vu son palmarès, mais qui ne s’est jamais mis en avant et était toujours dispo pour vous conseiller et vous aider. A l’entraînement, j’étais choqué par sa facilité (sic) : il tirait les coups francs indifféremment des deux pieds ! De Lionel Messi ? Non, il ne m’en a jamais parlé ! Mais ça ne me dérangerait pas de jouer avec un tel prodige : même s’il marche et ne défend jamais quand il n’a pas la balle, l’Argentin vous fait gagner des matches… et c’est ce qui compte, non ? " (clin d’œil) Le boulot qu’il aurait fait sans le foot ? " Je réfléchis souvent à cette question… sans trouver la réponse. J’ai fait une formation en commerce extérieur, mais le métier qui me tente vraiment est… le vôtre ! Journaliste sportif, ça me dit bien ! Il m’arrive de commenter des matches devant la télé… et souvent, je corrige les erreurs du commentateur ! " (rire) Smail Prevljak (le buteur d’Eupen). " Il est trop fort ! Sa finition est incroyable, que ce soit par sa technique ou son placement. Et sa frappe ! Pour moi, il peut facilement jouer plus haut qu’Eupen. Dans le top 5 des attaquants du championnat ? C’est clair ! Mais à l’entraînement, c’est moi qui gagne les duels, hein ! " (rire)

7 images © Tous droits réservés

Façon Nelson Mandela

Il y a deux semaines, lors de la venue de l’Antwerp au Kehrweg, Boris Lambert a connu la défaite… mais il n’est pas reparti les mains vides… " J’ai demandé à Radja Nainggolan d’avoir son maillot après le match, et il est venu me le déposer au vestiaire : grande classe ! Non, il n’a pas demandé le mien en échange (Il rigole) Je n’ai pas autant de tatouages que lui, mais j’en ai quand même deux sur les bras : un double triangle pour me figurer, moi et mes deux sœurs, et sur l’autre bras, une citation qui dit ‘Le gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais’. Ca correspond assez à mon parcours : ne jamais lâcher prise, et mon tour finit par venir… " Une citation due à un certain Nelson Mandela… Et Boris Lambert de s’en repartir : " C’était stressant de faire une grande interview comme ça. Pas aussi stressant qu’un match, mais quand même… "