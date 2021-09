Pro League : Benjamin Nicaise et le Standard proche de la fin de l’histoire

La collaboration entre Standard et son directeur technique Benjamin Nicaise est en passe de se terminer. L’ancien médian devenu dirigeant est sur la sellette en raison d’un mercato défaillant et des mauvais résultats de l’équipe. Sa relation compliquée avec Mbaye Leye, le T1 liégeois, n’arrange pas la situation.



11e au classement avec 13 points en 9 journées et un jeu loin d’être emballant, le Standard ne brille pas en ce début de saison en Pro League. Les supporters s’impatientent et ont pris pour cible une partie de la direction dont Nicaise ces dernières semaines.



Le bilan du DT liégeois n’est pas reluisant. Arrivé au club en tant que Team Manager en 2017, Nicaise a gravi les échelons pour devenir directeur technique en juin 2020. Les comptes liégeois sont dans le rouge. Et donc, le Français n’a pas eu beaucoup de latitude pour transférer cet été mais on ne peut pas dire que les arrivées de Daouda Peeters, Hamza Rafia ou Aron Dönnum soient de vraies plus-values pour l’équipe. A eux trois ils totalisent à peine plus de 500 minutes de temps de jeu. Dans le même temps, il n’a pas réussi à dégraisser le noyau. Et les salaires de Carcela, Lestienne ou Dussenne pèsent encore dans les finances du club.



Nicaise pourrait donc être le fusible activé par le président Venanzi pour provoquer un électrochoc. Selon la DH et Sudpresse, Nicaise a été "mis en congé" dans l’attente d’une solution.



La direction du Standard a rencontré une délégation de supporters lundi lors d’un rendez-vous programmé de longue date. "Bruno Venanzi aurait confié que les chemins du Standard et de Benjamin Nicaise étaient amenés à se séparer", ajoute la DH-Les Sports.

Il serait reproché à Benjamin Nicaise de ne pas avoir réussi à pousser vers la sortie des joueurs qui s’accrochent à leur contrat et le manque de performance des recrues qu’il a attirées vers le club. On lui reprocherait aussi, en interne, d’avoir commis "deux ou trois bêtises", sans préciser lesquelles, avait écrit mardi déjà le quotidien Le Soir.