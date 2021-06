Pro League : Balikwisha refuse Bruges, une offre d’Arsenal pour Sambi Lokonga

Alors que l’Euro bat son plein, les clubs ne sont pas en reste et préparent déjà la prochaine saison. Parmi les joueurs bankables de notre championnat, deux noms reviennent souvent : Albert Sambi Lokonga et Michel-Ange Balikwisha.

C’est tout d’abord nos confrères de La DH qui évoque le cas du joueur du Standard. Alors qu’il était annoncé avec insistance du côté du Club de Bruges, il n’en serait finalement rien. Après avoir été appelé chez les Diablotins avant de profiter de vacances bien méritées, le joueur est revenu à Liège en ce début de semaine.

Et si l’attaquant a bel et bien visité les installations du Club de Bruges, il aura finalement changé d’avis et préfère privilégier une expérience à l’étranger, en Bundesliga notamment.

En ce qui concerne Sambi-Lokonga, c’est du côté de Sud Presse qu’il faut se tourner. Là, nos confrères évoquent une offre reçue de la part d’Arsenal. Si la direction a jugé cette offre insuffisante, les Anglais ne devraient pas en rester là.

Le quotidien parle tout de même d’une offre oscillant entre 15 et 20 millions d’euros, un montant conséquent. Appelé comme réserviste dans la liste élargie de Roberto Martinez, le joueur voit sa cote grimper et les clubs s’intéresser à lui sont de plus en plus nombreux. Voilà pourquoi Anderlecht en demande plus, à priori minimum 20 millions.