Pro League : Avec un 9/9, Anderlecht sera en PO1

Alors qu’il ne reste que trois journées à disputer, Anderlecht peut encore croire aux PO1. Mais pour cela, il faudra mettre son bleu de travail. Car le calendrier des Mauves est le plus compliqué de tous.

Ce dimanche, Anderlecht a remporté trois points importants lors de la victoire contre Zulte Waregem (4-1). Avec cette victoire, les Mauves sont toujours en course en vue d’une qualification pour les PO1. Mais le calendrier d’Anderlecht est sans doute le plus compliqué de toutes les équipes pouvant encore se qualifier pour le top 4.

Antwerp, le Club de Bruges et Saint-Trond. Voilà les trois derniers adversaires que va rencontrer Anderlecht. Des matches compliqués pour Vincent Kompany et ses hommes. Mais si Anderlecht arrive à faire un 9/9, ils seront qualifiés pour les PO1, sans même devoir faire attention aux autres équipes et à leurs résultats.

Car en cas de triple victoire et avec un match Antwerp – Genk lors de l’ultime journée, Anderlecht passerait devant l’une de ces deux équipes. Mais bon, pour ça il faut gagner et aligner quatre succès de suite. Ce qui serait une première depuis août 2018 comme l'explique ce matin La DH (victoire à Courtrai 1-4, contre Ostende 5-2, à Charleroi 1-2 et contre Mouscron 2-0).