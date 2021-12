Pro League : Arnaud Bodart après l’arrêt du match, " les supporters se sont montrés très patients et à un moment donné, ça explose"

"En tant que joueur, je ne juge pas ce qu'il s'est passé. Mais quand on est pro, qu'on aime le foot et que c'est toute une vie, on aime voir une bonne ambiance comme au début avec les tifos magnifiques. Mais cela ne se termine pas comme on l'espérait."

"A un moment, il faut assumer de notre côté. On essaye de faire ce qu'il faut. On a eu des réunions ensemble, on essaye de tout donner en tant que professionnel et joueur de foot pour profiter du foot qu'on aime avec des victoires. Mais les supporters ce sont montrés très patients par rapport à ce qu'on leur a dit, notamment par rapport à la défaite à Gand. Et à un moment donné, ça explose", commence par expliquer le capitaine.

Au-delà de l’arrêt du match à cause des supporters, Arnaud Bodart insiste sur le fait que la réponse doit venir de l’équipe et de personne d’autre.

"Ça doit surtout venir de nous. On doit prester sur le terrain et ce n’est pas à moi à prendre parti sur les incidents de ce soir."

Et d’ajouter : "Et même si on ne va pas changer la situation du jour au lendemain, on est quand même les acteurs de terrain. Il faut savoir aussi gérer la pression. A 0-3, on aurait dit qu’on avait plus envie alors qu’il faut aller de l’avant. Ces aspects négatifs font mal, mais il faut apprendre à les gérer."

Car le Standard n’a pas été ridicule en début de match. Avec un peu de chance, les hommes de Luka Elsner auraient même pu mener.

Ce qui me dérange, c’est qu’on manque d’orgueil et de fierté.

"Les 25 premières minutes, on s’est créé des opportunités. A la mi-temps avec ce score et connaissant le club, on sait qu’on peut inverser la situation. On pousse donc la gueulante pour revenir car sur les 25 premières minutes, on a rarement produit du si bon jeu. Et puis on remonte, on est sous tension. On avait à cœur de le faire, mais on s’est éteint et le 0-3 fait mal et s’ensuit ce qu’il se passe. Ce qui me dérange, c’est qu’on manque d’orgueil et de fierté."