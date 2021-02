Pro League : Après 3 défaites, Genk retrouve le goût de la victoire contre Charleroi

Charleroi et Genk devaient prendre des points lors de la 28e journée de Pro League. Et au petit jeu du plus fort, c’est finalement Genk qui s’en sort grâce à sa victoire 1-2. Avec cette défaite, Charleroi s’enfonce dans le ventre mou du classement général et voit les PO1 s’éloigner de plus en plus. Après trois défaites d’affilée, Genk, lui retrouve le goût de la victoire et se donne un peu d’air au général.

Résumé du match :

Les 22 acteurs de ce soir ont décidé de jouer l’offensive. Pas de temps d’attente, Charleroi et Genk ont besoin de ces trois points. Et les premiers à comprendre que seule la victoire importe, c’est Genk. Par deux fois, le grand Onuachu se procure une belle occasion d’ouvrir la marque.

Et si l’adage dit jamais deux sans trois, ce ne sera pas le cas pour le meilleur buteur de la Pro League. À la suite d’un penalty sifflé pour un balayage d’Illaihamaritra sur Ito, Onuachu inscrit son 24e but déjà de la saison. Un but qui fait du bien à Genk qui joue haut et presse rapidement le porteur du ballon.

Du côté de Charleroi, on n’est pas en reste. Mais les Carolos loupent le dernier geste (Kayembe 22e et Gholizadeh 33e). C’est 0-1 à la mi-temps et Charleroi va devoir montrer un autre visage en seconde période.

Les hommes de Belhocine l’ont bien compris. Charleroi décide d’y aller et rapidement les Carolos vont revenir à la marque. Sur une belle passe de Bruno, Rezaei tir sur le gardien. Golizadeh qui avait bien suivi, ramène les deux équipes à égalité.

Si Ito hérite d’une super occasion pour faire 1-2 (57), Charleroi est mieux dans la rencontre, notamment grâce à Bruno qui est métamorphosé par rapport à la première mi-temps (55e tir au-dessus du but et 57e, passe vers Van Cleemput).

Genk souffre et Charleroi pousse. Et alors qu’on pense que ce sont les locaux qui vont marquer, Genk qui va réussir à s’en sortir. Sur une mauvaise défense de Van Cleemput, Thorstvedt en profite pour inscrire le 1-2. Ce but sera le dernier de la partie, même si Dessers a pourtant eu la balle du 1-3.

Avec cette victoire, Genk retrouve le sourire. Charleroi par contre voix de plus en plus les PO1 s'éloigner.