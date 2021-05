Pro League - Antwerp - FC Bruges : Vanaken sur le banc (Live audio et commenté 18h30)

Le FC Bruges, toujours solide leader, se déplace à l'Antwerp avec un objectif avoué : réagir et se remettre sur la voie du titre. Un match à suivre en direct audio et commenté sur www.rtbf.be/sport et sur Vivacité dès 18h30.



►►► Le match en direct audio



Impressionnant pendant une phase classique qu'il a terminé avec le costume d'autoritaire leader et de champion en puissance, le FC Bruges a manqué son départ en play-offs. Un petit point en deux matches et le doute - insidieux - qui s'immisce dans les têtes.



Avec un matelas de 5 points avant les quatre dernières journées, il n'y a rien de mal fait. Mais pour éviter un finish crispant les hommes de Philippe Clement ont tout intérêt à rectifier le tir au Bosuil, face à un Great Old qui affiche le même bilan. Et où on parle plus de ce qui se trame en coulisses (départs de Lior Refaelov et Luciano D'Onofrio) que du terrain.



La défaite à Genk a eu le mérite de réveiller les joueurs du Club. "J'ai vu une bonne (demi) semaine d'entraînement et beaucoup de concentration au sein du groupe. J'espère que cela se prolongera en match. Je ressens une bonne "vibe" avant le duel contre l'Antwerp", a commenté le coach "blauw en zwart".



Tout le monde fait bloc, y compris la direction. "Vincent Mannaert est venu dans le vestiaire pour afficher la confiance du reste du club envers les joueurs"



A l'Antwerp, Matheus, Haroun, Coopman, Avenatti et Refaelov sont indisponibles pour diverses raisons. A Bruges, Ricca et Dirar sont les seuls absents, mais ce qui inquiète un petit peu plus c'est la forme des cadres.

Notons enfin que mercredi soir, Genk et Anderlecht ont partagé l'enjeu (1-1).