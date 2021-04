Pro League : Antoine Colassin évoque le Topper et son avenir

Buteur en 2020 contre le Club de Bruges, Antoine Colassin a accordé une interview ce matin à Het Laatste Nieuws. L’attaquant évoque notamment Anderlecht, son club formateur, mais aussi son futur.

Ce dimanche place au Topper. Anderlecht reçoit le FC Bruges. Un match que les Mauves avaient perdu 1-2 l'année passée et où Antoine Colassin avait marqué. "Je crois que c’est faisable pour Anderlecht. On prétend que le Club est 10 fois supérieur aux Mauves, mais je ne suis pas d’accord. Tout est possible sur un match et Anderlecht et Vincent Kompany sont au top" explique Antoine.​​​​​​