Pro League : Anderlecht – Zulte Waregem, nouvel examen à passer pour les Mauves (LIVE audio et commenté à 18h15)

Les semaines se suivent et se ressemblent dans cette course aux playoffs 1. Le Sporting d’Anderlecht doit encore une fois passer par la case victoire pour mettre toutes les chances de terminer dans le top 4 de son côté. Ce dimanche, c’est la réception de Zulte Waregem qui occupera l’équipe de Vincent Kompany. Une rencontre délicate à suivre en direct audio et commenté à partir de 18h15.

Le direct radio

Les Mauves, 5es avec 46 points, ont laissé passer une belle occasion il y a quinze jours en n’obtenant qu’un seul point face à Malines. Douchés par une élimination en demi-finale en Coupe de Belgique, c’est avec le couteau entre les dents que les Bruxellois devront aborder ce duel.

En face Zulte Waregem veut s’offrir l’opportunité de rêver. Après trois succès de rang, les hommes de Franky Dury se sont cassé les dents face à Bruges (3-0) mais restent toujours dans le coup. Avec 43 points, le Essevee est 8e de Pro League mais pourrait faire un sérieux rapprochement en cas de victoire.