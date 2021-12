Pro League : Anderlecht – Zulte Waregem, la passe de trois pour Kompany ? (Live audio et commenté 16h00)

Anderlecht reçoit Zulte Waregem pour le compte de la 17e journée de Pro League. Et Vincent Kompany compte bien surfer sur la bonne vague actuelle du club qui reste sur deux victoires de suite toute compétition confondue.

Ce dimanche 5 décembre, à la veille de Saint Nicolas, Vincent Kompany sait déjà ce qu’il voudrait comme cadeau. Enchaîner un troisième succès d’affilée afin de relancer la dynamique du club. Car comme le coach l’a martelé en conférence, "gagner doit devenir une habitude pour nous. Cela doit être dans notre culture. On n’y est pas encore du tout mais cette culture de la gagne vient au fil des victoires. Nous devons, à chaque match et chaque entraînement, vouloir l’emporter et ne rien lâcher."

Pour l’aider à décrocher cette victoire, Vince The Prince peut compter sur Olsson et Refaelov, prêt à joueur et normalement à 100% de leurs capacités.

Car en face, Zulte Waregem va vendre chèrement sa peau. Classé 16e, l’équipe de Franky Dury voudra se donner un peu d’air en bas de tableau en accrochant une deuxième victoire de suite en championnat.