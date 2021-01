Pro League : Anderlecht - Waasland-Beveren, 0-0 (LIVE audio et commenté)

>> Anderlecht - Waasland-Beveren en direct audio.

Anderlecht reçoit Waasland- Beveren ce vendredi soir en ouverture de la 21e journée de Pro League.

Les Mauves veulent confirmer leur match référence de mardi, face au Sporting de Charleroi. Les Bruxellois s'étaient imposés 3-0, en dominant toute la rencontre, et en signant leur premier succès en 2021.

Ce soir, Vincent Kompany ne pourra pas encore compter sur les retours de Trebel, Ashimeru ou Lokonga, toujours à l'infirmerie. En revanche, le coach des Mauves pourrait aligner le nouveau venu, Abdoulay Diaby. Même si il est "fit and well", on imagine mal que Kompany le titularise d'entrée, lui qui vient de débarquer à Neerpede.

Anderlecht en pleine confiance devra quand même se méfier de la formation waeslandienne. Waasland-Beveren, qui lutte pour son maintien, a retrouvé de la confiance après son partage arraché mardi en toute fin de rencontre sur le terrain de Mouscron.