Ce samedi, le Sporting d’Anderlecht se déplace sur la pelouse d’Eupen pour le compte de la deuxième journée de Pro League sur le coup de 20h45. Vincent Kompany est venu en conférence de presse pour évoquer cette rencontre et revenir sur la situation du club après la défaite inaugurale face à l’Union.

Le coach des Mauves s’est d’abord exprimé sur la situation de Kristoffer Olsson, l’une des nouvelles recrues cette saison. "Il a eu des vacances et une introduction avec l’équipe assez courtes. On a pu voir ses qualités, mais au niveau physique, ce n’est pas encore parfait pour lui. On le savait, c’est le genre de choses à gérer en début de saison. Il est à l’aise le ballon au pied et il faut toujours un profil de ce genre quand on joue avec deux milieux axiaux."

Interrogé sur la possibilité de conserver une même formation plusieurs matches de suite, l’ancien défenseur est conscient des problèmes de son équipe. "Ce n’est pas possible de mettre toujours la même équipe. C’est pour cela que c’est important d’avoir des résultats : pour acheter ce temps. On peut avoir des résultats sans ces automatismes. Pendant ce mercato, on a fait ce qu’il fallait pour aider le club à long terme en faisant venir des joueurs avec de longs contrats sur lesquels on pourra compter pour l’avenir. On est toujours en pleine reconstruction en espérant qu’elle ne reproduise pas à cette échelle lors des prochains mercatos. Le marché des prêts reste une option en cas de talent exceptionnel comme Lukas Nmecha."

"Je ne connais aucune équipe au monde où une défaite ne laisse pas des traces. À nous de réagir sur le terrain d’Eupen."

Malgré la situation, Kompany ne veut pas se cacher. "Les automatismes ne peuvent pas devenir des excuses, c’est juste un fait logique que je ne veux pas mettre en avant tout le temps. Chaque joueur ramené dans cette équipe a une mission claire et aura son moment et son importance. Je n’ai aucun doute que les nouveaux entrants seront importants pour le club. On va essayer d’accélérer la progression avec une obligation de résultats. On parle souvent de stabilité mais les joueurs sont à des niveaux physiques différents, des joueurs doivent s’intégrer et apprendre leur rôle. Il faudra de la patience avant de pouvoir parler d’une équipe type."

Après une prestation catastrophique du nouveau duo de la défense centrale Harwood-Bellis – Hoedt, l’ancien Diable rouge reste confiant pour ce secteur. "Je ne m’inquiète pas lorsque nous avons les bons profils car ce n’est qu’une question de temps et de rodages, on y arrive après. On a beaucoup parlé de la défense la saison passée mais on a fini avec la deuxième meilleure du championnat sans avoir le plus de profils défensifs. À court terme, il faudra beaucoup communiquer ensemble et le faire collectivement."