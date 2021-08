Petit à petit, Anderlecht se met en place. Victorieux sur la pelouse du Cercle, le Sporting bruxellois a montré, par moments, de très belles choses. Vincent Kompany était forcément un coach heureux au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

Le coach a d’abord évoqué l’entame de match compliqué de ses joueurs, menés au score après moins d’une minute. "Ce n’était pas idéal du tout après avoir joué le jeudi. On ne joue que depuis une minute et on encaisse. Cependant, on a su rester calme et on est rentrés dans le match, on s’est créé beaucoup d’occasions. On voit qu’on a une équipe encore en train de se chercher, mais il y a de bonnes choses au niveau du ballon. On peut terminer le match plus facilement si on concrétise nos occasions, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de match. C’est un résultat très positif qui nous permet de regarder vers l’avant."

L’ancien défenseur a ensuite parlé du cas de son nouvel attaquant, Joshua Zirkzee, auteur d’un doublé ce soir et du secteur offensif des Mauves dans son ensemble. "On peut tous amener des tactiques mais c’est la qualité qui fait la différence. Quand les joueurs prennent leurs responsabilités, ça fait la différence. Ce soir, Zirkzee a bien fait son travail. Le plus important est qu’on a été très dangereux. C’est encore loin d’être parfait mais on a une équipe qui se crée des occasions. On en concède encore, je l’ai dit, c’est étape par étape, il reste du travail. Le Cercle était un peu la bête noire du club donc c’est un bon week-end pour nous."