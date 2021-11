Après trois matchs sans victoire, Anderlecht a retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Charleroi en s’imposant 1-3. À la fin de la rencontre, Vincent Kompany est venu exprimer sa joie au micro de Vincent Langendries.

Deux mois après une victoire au Standard, Anderlecht a renoué avec le succès en déplacement dans une rencontre qui n’était pas complètement maîtrisée par le Sporting comme l’a expliqué Vincent Kompany. "On aime les déplacements difficiles, ce n’était pas du tout un match facile. On a fait ce qu’il fallait pour être dangereux dans pratiquement chaque phase de jeu sans pour autant être dominants. Nous n’étions pas nécessairement la meilleure équipe dans le jeu proposé, on l’a été dans presque tous les matchs cette saison mais c’était plus difficile aujourd’hui car il y avait un aspect d’homme contre homme qui ne permettait pas de combiner autant. Malgré cela, je pense qu’on a trouvé les espaces, on est restés patients et on a été plus efficaces que lors des matchs précédents."

Sous pression après une série de mauvais résultats, le coach d’Anderlecht peut souffler même s’il a répété que cette pression était quelque chose de positif. "Quand je dis que la pression est un privilège, je le pense vraiment. Pour moi, c’est quelque chose qui doit rendre le staff et les joueurs meilleurs. On n’est pas en train de lutter contre la faim ou de payer les factures pour l’eau ou l’électricité. C’est vraiment un aspect mental, la pression des supporters, il faut rester calme et beaucoup travailler. Je savoure mais je continue de la même manière que quand on avait perdu des points dans les matchs précédents, je ne m’arrête pas. Je parle toujours de progression car j’y crois vraiment et je vois ce qu’ils font, cette victoire vaut de l’or car c’est un match très difficile en déplacement mais ça donne un peu de confiance. Il faut continuer comme ça, les joueurs ont été récompensés ce soir."

Un mois plus tard, Lior Refaelov était de retour dans le onze de base, un élément que l’entraîneur des Mauves n’a pas voulu mettre en avant. "Je crois dans le collectif. Pour moi, Rafa est un des pions majeurs de mon équipe mais je crois tellement dans le collectif que je ne me concentre pas sur qui joue et qui ne joue pas. Avant le match, j’avais toute la confiance du monde qu’il allait nous apporter quelque chose mais je l’ai aussi pour les autres joueurs, j’ai énormément de foi dans chacun de mes joueurs."