Le Sporting d’Anderlecht accueille l’Union Saint-Gilloise ce dimanche en début de soirée dans le cadre de la première journée de Pro League. Ce derby bruxellois est à suivre en direct commenté et en direct audio sur le coup de 18h30.

Les choses sérieuses reprennent avec le début du championnat de Belgique et une chose est sûre, Anderlecht est loin d’être paré. Les Mauve et Blanc ont vécu une préparation difficile, ces derniers n’étant pas parvenus à arracher la moindre victoire en 5 matches disputés. Battu par les champions des Pays-Bas pour sa dernière rencontre amicale (0-2), le club bruxellois peine à se montrer dangereux offensivement depuis le départ de Lukas Nmecha pour Wolfsburg. Isaac Kiese Thelin est actuellement le seul véritable numéro neuf de cette équipe mais Vincent Kompany ne semble pas lui accorder toute sa confiance. Quant au nouveau venu Benito Raman, il se rend plus utile lorsqu’il évolue avec un autre attaquant à ses côtés.

Face aux Unionistes, Kompany pourrait donc décider d’évoluer sans buteur, en attendant l’arrivée d’un avant-centre avant la fin du mercato estival. Autre mission pour le jeune entraîneur, trouver un remplaçant à Sambi Lokonga, parti pour Arsenal.

De son côté, l’Union Saint-Gilloise fête son retour en D1 belge après 48 années d’absence. Champions en D1B la saison dernière, les Apaches sortent d’une belle préparation avec 7 victoires pour 2 nuls (dont un face au Standard). Les hommes de Felice Mazzu se déplacent au Lotto Park en confiance et n’auront rien à perdre, au contraire du Sporting. S’ils veulent s’imposer, les Unionistes devront compter sur un grand Dante Vanzeir, qui ne cesse d’impressionner. L’attaquant belge a encore marqué deux buts face à Amiens lors du dernier match amical disputé (victoire 3-4).

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, le Sporting d’Anderlecht s’était largement imposé (0-5) sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique le 11 février dernier.