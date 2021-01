Pro League : Anderlecht surclasse Charleroi et remonte à la 3e place

Anderlecht et Charleroi se retrouvent, un mois seulement, après leur dernier affrontement, qui s’était soldé par une victoire des Zèbres (1-0), en toute fin de partie. Les deux Sporting veulent renouer avec la victoire avec un bilan de 0 point sur 6 en 2021.

Au quart d’heure coup dur pour les Zèbres. Jules Van Cleemput , touché à la cuisse, sort et est remplacé par Gaëtan Hendrickx . A la 17e minute, nouvelle grosse occasion pour Vlap. Le tir de l’attaquant mauve est parfait, mais Diagne dévie le ballon en corner.

Deux minutes plus tard nouvelle grosse occasion bruxelloise. Anouar Ait El Hadj lance Lukas Nmecha qui bute sur Penneteau . Un corps à corps, qui se termine par un passage au VAR. Monsieur Van Drieesche, l’arbitre de la rencontre, confirme que l’intervention de Penneteau n’était pas fautive.

Les Mauves donnent rapidement des sueurs froides à Nicolas Penneteau . Après 3 minutes de jeu, l’insaisissable Francis Amuzu, déborde sur le flanc droit il sert idéalement Michel Vlap au point de penalty. L’attaquant néerlandais se retourne, mais ne cadre pas le ballon, qui termine à côté du but carolo.

Le match continue en sens unique. Les Carolos, fantomatiques, laissent les clés du jeu aux Bruxellois. Un peu avant la pause, une faute de main de Dorian Desoleil, offre un deuxième penalty aux Mauves. Vlap s’élance et marque son premier but de la saison. Le Néerlandais prend Penneteau à contrepied. Un beau coup de boost pour le moral de l’attaquant néerlandais en manque de confiance. C’est 2-0 à la pause.

Modou Diagne est moins heureux 5 minutes plus tard. Le défenseur carolo provoque une faute, sur Paul Mukairu , dans le grand rectangle. Lukas Nemcha transforme le penalty. C’est 1-0 pour les Mauves. On joue depuis 23 minutes.

Il faut attendre la 72e minute pour voir une première action carolo. Une frappe puissante de Kaveh Rezaei, à l’entrée de la surface, qui passe à côté du but de Timon Wellenreuther qui n’aura rien eu à faire ce soir.

Amuzu fait 3-0

Francis Amuzu ménage les nerfs de Vincent Kompany à la 81e. L’homme du match, fait 3-0, via une frappe puissante imparable pour le gardien carolo. Anderlecht, qui a encaissé 16 de ses 25 buts lors du dernier quart d’heure, peut vivre sereinement cette fin de match. Score final 3-0.

Anderlecht redresse la tête et fait le plein de confiance. Les Bruxellois peuvent commencer à penser aux playoffs, avec un calendrier à la portée des mauves. Au menu des deux prochaines journées, un match contre Waasland-Beveren et ensuite un déplacement à Mouscron. En revanche le début d’année civil des Carolos est catastrophique. Les Zèbres quittent le top 4, avant deux rencontres difficiles, un déplacement au Standard et une rencontre à domicile face à Oud-Heverlee.