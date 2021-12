L’année 2021 se termine et l’heure des bilans a sonné. Pour changer un petit peu de nos bilans habituels, nous vous proposons de noter le début de saison de tous les clubs de D1A en Pro League. Quels seront vos bons et vos moins bons élèves à l’issue de ces 21 journées de Pro League ? Quelles sont vos bonnes surprises et vos déceptions ? À vous de déterminer vos critères de cotation et de vous y tenir pour chacune des équipes de D1A !

Avant les notes, voici un petit rappel du classement actuel de Pro League, après 21 journées. Rappelons tout de même que certaines équipes ont un ou plusieurs matches en retard.