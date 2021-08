Anderlecht reçoit Seraing ce dimanche dans le cadre de la troisième journée de Pro League. Les Mauves rêvent de décrocher les trois points et leur toute première victoire de la saison en championnat face au club liégeois.

Suivez la rencontre en direct à la radio

Le Sporting anderlechtois a plutôt bien terminé la saison dernière, parvenant à se qualifier pour les PO1. Même si ces play-offs n'ont pas été exceptionnelles pour les Mauves, cette qualification était synonyme de saison réussie. Mais malheureusement pour les hommes de Vincent Kompany, la dynamique est de nouveau compliquée depuis le début de l'exercice 2021-2022. Avec seulement un point acquis face à Eupen, et une défaite inaugurale face au voisin promu de l'Union Saint-Gilloise. Néanmoins, la victoire en semaine face aux Albanais du KF Laçi (0-3) au 3e tour qualificatif de la Conference League pourrait bien lancer la saison des Mauve et Blanc. Auteur d'un but et de deux assists, Lior Refaelov a marqué des points et devrait prendre de plus en plus de place au sein de cette équipe.

En face, Seraing, qui montre de jolies choses sur le terrain mais qui semble avoir un effectif encore un peu trop court pour la D1A, fera tout pour ne pas être la première victime anderlechtoise cette saison en Pro League.