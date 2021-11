Anderlecht renoue avec la victoire sur le terrain de Charleroi grâce à un doublé de Sergio Gomez et un but de Refaelov. Grâce à ce succès, les Mauves reviennent à un point de leurs adversaires du jour et deux de la place de dauphin.

Après trois matchs sans victoire, Anderlecht se déplaçait sur la pelouse de Charleroi ce samedi avec l’objectif de renouer avec les trois points et de se rapprocher des places de tête.

La rencontre débute sur un rythme de sénateur et voit Charleroi prendre les devants mais les offensives des locaux manquent de tranchant et n’inquiètent pas Van Crombrugge dans le premier quart d’heure.

Après un premier temps mort, Anderlecht s’offre sa première occasion du match mais gâche tout. Kouamé est parfaitement lancé dans la profondeur par Zirkzee mais l’attaquant du Sporting s’emmêle les pinceaux alors qu’il filait vers le but. Il n’a alors pas d’autre choix que de glisser le ballon à Amuzu dont la frappe est déviée (27'). Dans la foulée, Murillo tente une belle reprise sur corner mais sa frappe passe assez largement à côté (29').

Rentrés petit à petit dans leur rencontre, les Bruxellois vont commencer à se montrer bien plus insistants dans les dernières minutes de la première mi-temps. En deux minutes, Koffi doit réaliser une belle claquette sur un coup franc de Gomez juste avant que Refaelov ne trouve l’équerre sur un tir lointain.

Ce n’est finalement que partie remise pour l’Israélien. Après une perte de balle de Kayembe, le Soulier d’Or se retrouve dans une position intéressante et ne laisse aucune chance à Koffi sur une frappe croisée (45'). C’est 0-1 à la pause.

Au retour des vestiaires, la réaction des locaux est assez timide. Tout en contrôle, Anderlecht va même doubler la mise sur un coup franc lointain et excentré de Gomez. L’Espagnol cherche à trouver la tête d’un coéquipier mais le ballon traverse toute la défense et finit entre les jambes de Koffi (67').

Alors que les Mauves semblaient enfin tenir une nouvelle victoire, Charleroi ne se laisse pas faire. Nicholson reprend d’abord une tête puissante parfaitement détournée par Van Crombrugge (73') avant qu'Ilaimaharitra ne décoche une frappe puissante de loin que le gardien belge n’arrive pas à dévier (77'). Tout peut encore arriver alors qu’il ne reste qu’un petit quart d’heure.

Anderlecht ne se laisse pas démobiliser et continuer de jouer mais la bonne tête de Kouamé ne surprend pas Koffi qui réalise une claquette de grande classe (79'). Le Sporting bruxellois va finalement éliminer tout suspense à quelques minutes de la fin. Verschaeren est déséquilibré par Zedadka dans le grand rectangle et obtient un penalty, parfaitement transformé par Gomez qui s’offre ainsi un doublé (86').

Dans le temps additionnel, Charleroi pense marquer un deuxième but mais l'arbitre invalide le but d'Andréou après vérification des images à cause d'une poussée du joueur zébré sur Hoedt.

Grâce à cette victoire, la sixième cette saison, les Mauves remontent à la sixième place à un point du duo Malines-Charleroi et deux de l’Antwerp et Bruges qui jouent ce dimanche.