Pro League : Anderlecht partage contre le FC Bruges au terme d'un topper équilibre (1-1)

Bruges provoque sa première grande opportunité en prenant finalement l’initiative dans le match (30e). Hans Vanaken hérite d’un ballon en dehors de la surface et enroule puissamment. Van Crombrugge atténue son début de match raté en sortant une belle claquette. Kamal Sowah se heurte aussi à un portier anderlechtois efficace sur sa ligne (35e)

Les Mauves sont meilleurs et réussissent des séquences de jeu encourageantes, mais ne passent le cap de l’efficacité. Refaelov est à la réception d’un service de Francis Amuzu mais le Soulier d’or croque sa reprise (23e).

Dans la foulée, Yari Verschaeren se déchaîne. Parti en profondeur, il place un crochet subtile qui envoie trois Brugeois aux fraises, mais il ne parvient pas à conclure derrière (17e). Pas mieux quelques instants plus tard, lorsqu’il ne fructifie pas un caviar envoyé par Lior Refaelov (18e).

Anderlecht et le FC Bruges ont réalisé un partage (1-1) dans le Topper de cette dixième journée de championnat. Plombés par une erreur de Van Crombrugge, les Mauves ont su réagir grâce à Benito Raman, monté au jeu. Les deux équipes ont eu les opportunités pour l'emporter.

La deuxième période débute dans l’agitation. Le top des supporters anderlechtois envoie un pétard sur la pelouse (51e) obligeant Lawrence Visser à rappeler le règlement aux capitaines.

Alors que Bruges semble gérer les débats et qu’Anderlecht ne trouve plus la clé du rectangle de Mignolet, c’est finalement du banc que la solution est venue. Lancé en profondeur par Amuzu, Benito Raman fait parler sa qualité de course pour égaliser. Mignolet anticipe le centre mais l’ancien Gantois place une frappe rusée au fond des filets (75e).

Anderlecht finit bien la rencontre. Murillo oublie de frapper au but à la suite d’un service XXL d’Olson (86e). Les deux équipes se quittent dos-à-dos.