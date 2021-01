Pro League : Anderlecht ne peut faire mieux qu'un match nul contre Waasland-Beveren

C’est sous les yeux du futur nouveau transfuge, Bruun Larsen , qu’Anderlecht est reparti avec un point face à Waasland-Beveren lors de la 25e journée de Pro League. Les hommes de Vincent Kompany ont pourtant dominé la rencontre de bout en bout. Mais si les occasions se sont multipliées, Waasland-Beveren, plus mauvaise défense du championnat, a résisté et prend un bon point sur la pelouse anderlechtoise.

Le résumé du match :

Tout commence très vite pour l’équipe de Vincent Kompany. Anderlecht joue haut et le danger vient de toute la ligne offensive. Quand ce n’est pas Amuzu (2e et 6e), c’est Mukairu (8e et 16e et 19e) qui se montrent dangereux dans les 20 premières minutes. Du côté de Waasland-Beveren, on joue bas. Très bas. La faute à une belle domination mauve. Pourtant les visiteurs tiennent bon dans ce match. Et à force de bien défendre, Waasland-Beveren se procure la première grosse occasion de la rencontre.

Sur une mauvaise passe de Miazgua à la base, Albanese voit son tir contré par Miazga, revenu à temps.

Cette occasion réveille un peu les hommes de Kompany qui vont dominer la fin de la première période. C’est tout d’abord Mukairu (29e) encore une fois qui loupe la plus grosse occasion du match. Sur un caviar de Vlap, l’ailier se rate totalement. Et puis, Sardella (36e) et Anouar Ait El Had (43e) continuent d’alimenter le compteur occasions. Mais le score ne change pas. Malgré 8 tirs au but, seul 2 ont trouvé le cadre.

Anderlecht revient avec encore plus d’intensité et d’énergie en début de seconde mi-temps. Une énergie qui se traduit par une première grosse occasion pour Nmecha ! Décalé à gauche, le numéro 7 anderlechtois frappe du gauche, dans un angle très fermé. Le ballon est repoussé par Jackers.

Il n’y en a que pour les mauves dans ce second acte. Les grosses occasions s’enchaînent, comme à la 62e. Mukairu trouve Vlap qui adresse une belle passe à Nmecha. D’une talonnade, l’Allemand se procure à nouveau une occasion dangereuse.

Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Anderlecht domine outrageusement ce match, mais les occasions ne finissent pas au fond. Et ce n’est pas les entrées de Diaby, Dimata, Dauda ou Stroeykens qui vont changer les choses. Dans les arrêts de jeu, Anouar Ait El Had trouvera le poteau une seconde fois, mais en vain.

Waasland-Beveren réalise la bonne opération avec ce match nul. La plus mauvaise défense du championnat aura résisté.