Anderlecht reçoit Genk lors de la 4e journée de PO1. Un match important pour les deux équipes. Car la deuxième place se joue ce samedi, mais le titre également. Une défaite ou un partage de Genk pourrait sacrer le Club de Bruges dimanche en cas de victoire de l’équipe de Philippe Clément.

On prend les mêmes et on recommence. Après le partage 1-1 mercredi, Anderlecht et Genk se retrouvent déjà pour le match retour de ces PO1. L’enjeu est on ne peut plus important pour les deux équipes.

Pour Vincent Kompany, c’est tout simplement la course à la deuxième place qui est en jeu. Il faudra pour cela engranger une première victoire dans ces PO1. Et cela pourrait bien être ce samedi soir. Car, hormis face à l’Antwerp en première période, Anderlecht a montré un visage conquérant dans ces PO1. Et mercredi face à Genk, les Mauves auraient pu revendiquer plus qu’un point. A eux de confirmer ce samedi soir.

Il ne faudra cependant pas prendre son adversaire à la légère. Car Genk ne se laissera pas battre facilement. Surtout qu’en cas de contre-performance des hommes de John van den Brom couplé à une victoire de Bruges dimanche, la messe serait dite. Bruges serait donc sacré champion.

Autrement dit, il y aura de la pression dans les deux camps.