Il ne se passe plus grand-chose avant la pause. Anderlecht mène donc 1-2 à la mi-temps grâce à un doublé de son nouvel attaquant.

C’était sans compter sans Joshua Zirkzee, en feu ce dimanche. L’attaquant néerlandais n’hésite pas à prendre sa chance de loin. Sa frappe est déviée par le dos de Velkovski et surprend Didillon (29').

Dans cette première mi-temps très agréable, le Cercle ne se laisse pas faire mais la tête de Sampers n’est pas cadrée (23'). Deux minutes plus tard, Raman se retrouve seul face au gardien du Cercle mais celui-ci réalise un superbe arrêt pour garder les siens au contact.

Finalement, Anderlecht revient au score après une bonne dizaine de minutes. Sur le flanc gauche, l’infatigable Gomez trouve Zirkzee dans l’axe qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets de Didillon (12').

Dès l’entame de match, c’est la douche froide pour les Bruxellois. Au terme d’une action un peu confuse, Deman se retrouve dans le grand rectangle. Dos au but, l’attaquant brugeois se retourne bien avant de tromper Van Crombrugge alors que le chronomètre n’affichait même pas une minute de jeu. Raman réagit dans la foulée mais manque l’égalisation de peu.

Sur la lancée de sa qualification pour les barrages de l’Europa Conference League et de sa victoire face à Seraing, le Sporting d’Anderlecht se déplaçait au Cercle de Bruges, invaincu depuis le début de saison. Au coup d’envoi, Vincent Kompany décide de faire confiance au duo Zirkzee - Raman alors que Refealov est bien titulaire.

Mené au score, le Cercle n’abdique pas et montre de l’envie au retour des vestiaires. À la suite d’un corner, Vanhoutte reprend le ballon de volée et alerte Van Crombrugge qui se détend bien pour empêcher l’égalisation (55'). Les locaux continuent de pousser et passent très proches de l’égalisation lorsque Deman trompe Van Crombrugge d’un centre-tir repoussé sur la ligne par Delcroix (68').

Anderlecht recule mais Anderlecht passe à deux doigts du 1-3. Sur un long dégagement de son gardien, Raman profite de la sortie manquée de Didillon pour filer vers le but. Gêné par la présence d’un défenseur lui bouchant un angle de tir, l’ancien joueur de La Gantoise arme sa frappe mais elle finit sur le poteau (74').

Monté au jeu, Amuzu va également s’illustrer d’une belle frappe lointaine qui passe juste à côté (78'). Quatre minutes plus tard, le jeune ailier met Didillon à contribution sur un tir puissant dans le grand rectangle (82'). Bis repetita dans la foulée lorsque le gardien français réalise une superbe manchette pour contrer un nouveau tir de l’Anderlechtois (83').

Jusqu’au bout, le Sporting souffre. Dans le temps additionnel, Van Crombrugge doit réaliser une grande intervention sur une frappe lointaine. Parti en contre, Amuzu obtient un bon coup franc et décide de se faire justice lui-même. Il place parfaitement le ballon dans la bonne direction mais doit encore s’incliner devant un superbe arrêt de Didillon. Le score ne bouge plus.

Au terme d’une rencontre très plaisante qui aurait pu être marquée par plus de réalisations, Anderlecht s’impose donc 1-2 sur la pelouse du Cercle et confirme sa bonne forme actuelle. Avec ces trois points supplémentaires, les Mauves rejoignent Genk et le Standard au classement à la quatrième place, deux points derrière le duo de tête.